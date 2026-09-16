النائب ملحم خلف: لا أؤيد القرار الخاطئ بالذهاب إلى الحرب أكان مساندة أو انتقاما والتفاوض حق لنا لكن أين حسن النية المنصوص عليه في اتفاق الإطار فيما يستمر التدمير في الجنوب؟

النائب سيمون أبي رميا: المشكلة ليست بنواف سلام ووزرائه إنّما في النظام اللبناني والمشاكل التي نعاني منها اليوم ورثناها جميعًا وكنا شركاء في الوصول اليها ونحن نعيش أزمة متراكمة

النائب سيمون أبي رميا: المشكلة ليست بنواف سلام ووزرائه إنّما في النظام اللبناني والمشاكل التي نعاني منها اليوم ورثناها جميعًا وكنا شركاء في الوصول اليها ونحن نعيش أزمة متراكمة

النائب ملحم خلف: يجب أن نفتح طريقا الى مصالحة وطنية حقيقية تقوم على التزام ببناء دولة قادرة عادلة حامية ودولة تبسط سلطتها على كل أراضيها ويكون أبناؤها متساوين في الحقوق والواجبات