النائب ملحم خلف: يجب أن نفتح طريقا الى مصالحة وطنية حقيقية تقوم على التزام ببناء دولة قادرة عادلة حامية ودولة تبسط سلطتها على كل أراضيها ويكون أبناؤها متساوين في الحقوق والواجبات

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النائب ملحم خلف: لا أؤيد القرار الخاطئ بالذهاب إلى الحرب أكان مساندة أو انتقاما والتفاوض حق لنا لكن أين حسن النية المنصوص عليه في اتفاق الإطار فيما يستمر التدمير في الجنوب؟