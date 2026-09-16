النائب بيار بو عاصي للرئيس سلام: أنا خائف على حكومتك لأنّه في هذا الظرف إذا سقطت فأي حكومة أخرى ستأتي لن تكون قادرة على الحكم

النائب أديب عبد المسيح: أدعو إلى وضع خطة قصيرة المدى لقطاع الكهرباء كي يشعر المواطن بتحسّن في التغذية

النائب أديب عبد المسيح: أدعو إلى وضع خطة قصيرة المدى لقطاع الكهرباء كي يشعر المواطن بتحسّن في التغذية

النائب ملحم رياشي: احذروا جيدًا من جوع الناس ومن الضرائب غير المباشرة لأنها قد تطيح بكل شيء وتفجّر ثورة جديدة لا نعلم كيف ومتى تأتي