النائب أديب عبد المسيح: أدعو إلى وضع خطة قصيرة المدى لقطاع الكهرباء كي يشعر المواطن بتحسّن في التغذية

النائب انطوان حبشي للرئيس بري: اتفاق الإطار "بطير إذا نحن بدنا نطيرو" لكنه أعاد 5 أسرى فيما اتفاق 2024 الذي كنت أنت راعيه لم يُعِد أي أسير

النائب انطوان حبشي للرئيس بري: اتفاق الإطار "بطير إذا نحن بدنا نطيرو" لكنه أعاد 5 أسرى فيما اتفاق 2024 الذي كنت أنت راعيه لم يُعِد أي أسير

النائب بيار بو عاصي للرئيس سلام: أنا خائف على حكومتك لأنّه في هذا الظرف إذا سقطت فأي حكومة أخرى ستأتي لن تكون قادرة على الحكم