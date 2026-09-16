النائب أنطوان حبشي: الذي يريد أن يبني دولة يجب عليه أن يحاسب من يعرف أنه سقط عسكريًا وأمنيًا... ونائب من الحزب يرد: "كلام باطل وتزوير كامل من داخل مجلس النواب"

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