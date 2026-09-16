النائب ميشال دويهي من مجلس النواب: نحن معكم دولة الرئيس سلام عند اتخاذ القرارات وسنحاسبكم عند عدم التنفيذ

النائب ميشال دويهي: نحن امام لحظة سياسية لا تتكرر واذا اردنا الخروج من الانهيار علينا ان ننتقل الى دولة تكون وحدها المسؤولة

النائب ميشال دويهي: نحن امام لحظة سياسية لا تتكرر واذا اردنا الخروج من الانهيار علينا ان ننتقل الى دولة تكون وحدها المسؤولة

النائب أنطوان حبشي: الذي يريد أن يبني دولة يجب عليه أن يحاسب من يعرف أنه سقط عسكريًا وأمنيًا... ونائب من الحزب يرد: "كلام باطل وتزوير كامل من داخل مجلس النواب"