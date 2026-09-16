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o
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o
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o
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النائب نبيل بدر: أين المهل أين الخطة وأين التنفيذ؟ فهل تُؤخذ القرارات للتصفيق وليس للتنفيذ؟
آخر الأخبار
2026-09-16 | 11:14
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النائب نبيل بدر: أين المهل أين الخطة وأين التنفيذ؟ فهل تُؤخذ القرارات للتصفيق وليس للتنفيذ؟
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