النائب نبيل بدر: نفرض على المواطن رسماً بيئياً مقابل ماذا؟ مطمر صحي لا نملك؟ أين تذهب عائدات الرسم البيئي وأين تذهب عائدات الفرز؟

التالي

النائب حسين الحاج حسن: لا قرار بالدفاع في كل العهود والحكومات ولا تسليح للجيش إلا برضى أميركا وكما عبّر ممثلو لجنة الدفاع النيابية قبل أيام والشرط هو قتال المقاومة ولا سماح بقتال العدو