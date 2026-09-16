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النائب نبيل بدر: نفرض على المواطن رسماً بيئياً مقابل ماذا؟ مطمر صحي لا نملك؟ أين تذهب عائدات الرسم البيئي وأين تذهب عائدات الفرز؟

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2026-09-16 | 11:17
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النائب نبيل بدر: نفرض على المواطن رسماً بيئياً مقابل ماذا؟ مطمر صحي لا نملك؟ أين تذهب عائدات الرسم البيئي وأين تذهب عائدات الفرز؟
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النائب نبيل بدر: نفرض على المواطن رسماً بيئياً مقابل ماذا؟ مطمر صحي لا نملك؟ أين تذهب عائدات الرسم البيئي وأين تذهب عائدات الفرز؟

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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