النائب حسين الحاج حسن: عن "اتفاق الاطار" فلا أبلغ من النتائج "الصفريّة" من أن تعبّر عن نفسها

النائب حسين الحاج حسن: كان من المفترض من رئيس الحكومة أن يسرد النتائج المحققة بالتفاصيل وليس تلاوة البيان الوزاري من جديد فأين الانجازات؟ بالسيادة؟ بالاقتصاد؟ بالخدمات؟

النائب حسين الحاج حسن: كان من المفترض من رئيس الحكومة أن يسرد النتائج المحققة بالتفاصيل وليس تلاوة البيان الوزاري من جديد فأين الانجازات؟ بالسيادة؟ بالاقتصاد؟ بالخدمات؟

النائب حسين الحاج حسن: لا قرار بالدفاع في كل العهود والحكومات ولا تسليح للجيش إلا برضى أميركا وكما عبّر ممثلو لجنة الدفاع النيابية قبل أيام والشرط هو قتال المقاومة ولا سماح بقتال العدو