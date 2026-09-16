النائب حسين الحاج حسن: كان من المفترض من رئيس الحكومة أن يسرد النتائج المحققة بالتفاصيل وليس تلاوة البيان الوزاري من جديد فأين الانجازات؟ بالسيادة؟ بالاقتصاد؟ بالخدمات؟

النائب حسين الحاج حسن: هل التزم لبنان بان يكون جزءا من خط الغاز اليوناني - الاسرائيلي - القبرصي؟

النائب حسين الحاج حسن: هل التزم لبنان بان يكون جزءا من خط الغاز اليوناني - الاسرائيلي - القبرصي؟

النائب حسين الحاج حسن: عن "اتفاق الاطار" فلا أبلغ من النتائج "الصفريّة" من أن تعبّر عن نفسها