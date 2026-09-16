النائب ايهاب حمادة: لقد حضرت في هذه الجلسة فنون المزايدات والانقاسامات وكان الغائب الاحتلال الاسرائيلي للجنوب والمواطن

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النائب ايهاب حمادة: أتقدّم من رئيس الحكومة بملف ملخص وموثق ومصور يبين حال اللبنانيين وبملف آخر لرئيس اللجنة المشتركة والقاعدة التي تحكمنا عن هذه العوائل وملخصات عن الكارثة التي حلت بهم