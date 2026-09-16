النائب بلال الحشيمي: نريد قرارا ينفذ وقانونا يطبق والدولة لا تدار بجزر منفصلة وعلى الجميع العمل ضمن مؤسسة واحدة

النائب ايهاب حمادة: لقد حضرت في هذه الجلسة فنون المزايدات والانقاسامات وكان الغائب الاحتلال الاسرائيلي للجنوب والمواطن

النائب ايهاب حمادة: لقد حضرت في هذه الجلسة فنون المزايدات والانقاسامات وكان الغائب الاحتلال الاسرائيلي للجنوب والمواطن

النائب بلال الحشيمي: الدولة لا تبنى بقرارين ولا يُحمى الوطن بجيشين والتحرير يُحمى عندما تتقدّم الدولة ولمن يقول المقاومة باقية أقول نعم التضحيات باقية وعلى الحدود يجب أن يبقى الجيش والتاريخ أعطانا الدرس