النائب أحمد الخير: المشكلة ليست في القرارات بل في عجز الدولة عن تطبيقها وفي عجز حزب عن ان يكون صاحب قرار وهذه المشكلة تتطلب حلا جذريا

النائب أحمد الخير: مساءلة الحكومة حق لكن ما نعيشه اليوم يطرح اسئلة كثيرة محقة والسؤال: من له سنوات يعطل الدولة ومصر على ان يكون في لبنان أكثر من قرار وأكثر من سلاح؟

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