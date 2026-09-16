النائب سيزار أبي خليل: ما حُكي في كلام النائب الخير إخبار سيُقدّم

النائب إيهاب مطر: ثقة للمرة الثالثة بالحكومة وألف ثقة بالرئيس سلام وبقرارات حكومته السيادية فهي لم تتخذ قرار الحرب ولا النزوح ولا التدمير ويبدو أن البعض نسي ما ورثته الحكومة

النائب إيهاب مطر: ثقة للمرة الثالثة بالحكومة وألف ثقة بالرئيس سلام وبقرارات حكومته السيادية فهي لم تتخذ قرار الحرب ولا النزوح ولا التدمير ويبدو أن البعض نسي ما ورثته الحكومة

النائب أحمد الخير: المشكلة ليست في القرارات بل في عجز الدولة عن تطبيقها وفي عجز حزب عن ان يكون صاحب قرار وهذه المشكلة تتطلب حلا جذريا