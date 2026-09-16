النائب إيهاب مطر: ثقة للمرة الثالثة بالحكومة وألف ثقة بالرئيس سلام وبقرارات حكومته السيادية فهي لم تتخذ قرار الحرب ولا النزوح ولا التدمير ويبدو أن البعض نسي ما ورثته الحكومة

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سلام في ختام جلسة مناقشة الحكومة في المجلس النيابي: أشكر كل من قدّم نقداً بنّاءً لعمل الحكومة أو أثار مسألةً تستوجب التوضيح أو التصويب لا شك عندي ان المواطن المُطالب بوجود الدولة محق في مطلبه والشاكي من غياب الدولة محق في شكواه