سلام في ختام جلسة مناقشة الحكومة في المجلس النيابي: تعي الحكومة أن عدداً من التوقعات ارتفعت عند تأليفها لكنها اصطدمت بالواقع الصعب والذي زادته الحرب صعوبة وطبعاً سنعمل كل ما بوسعنا لكي لا يتحول الاعتراف بالصعوبات التي تحيط بعملنا إلى خيبات

سلام حول "العلاقة مع سوريا وملف النازحين السوريين": نقل مواطنين سوريين محكومين في السجون اللبنانية لاستكمال مدة محكوميتهم في سوريا فهو تنفيذ لاتفاق قضائي لبناني-سوري شبيه بما هو قائم مع دول عديدة

سلام حول "العلاقة مع سوريا وملف النازحين السوريين": نقل مواطنين سوريين محكومين في السجون اللبنانية لاستكمال مدة محكوميتهم في سوريا فهو تنفيذ لاتفاق قضائي لبناني-سوري شبيه بما هو قائم مع دول عديدة

النائب جهاد الصمد لرئيس الحكومة: الا تشهد ان السراي الحكومة لم تعد كما كانت من قبل وتحولت الى مركز يشبه مركز اللجان الوزارية؟ الا ترى انك مؤتمن على الحفاظ على صلاحيات مجلس الوزراء ومجلس الوزراء مجتمعا؟