سلام حول "العلاقة مع سوريا وملف النازحين السوريين": نقل مواطنين سوريين محكومين في السجون اللبنانية لاستكمال مدة محكوميتهم في سوريا فهو تنفيذ لاتفاق قضائي لبناني-سوري شبيه بما هو قائم مع دول عديدة

سلام حول "ملف النازحين": قد أدت هذه السياسة إلى جانب تغير الظروف في سوريا والحوافز التي وفرتها المنظمات الدولية للعائدين إلى عودة ما يناهز 700 ألف سوري إلى بلادهم والواقع أننا سهّلنا العودة ونظّمناها

سلام حول "ملف النازحين": قد أدت هذه السياسة إلى جانب تغير الظروف في سوريا والحوافز التي وفرتها المنظمات الدولية للعائدين إلى عودة ما يناهز 700 ألف سوري إلى بلادهم والواقع أننا سهّلنا العودة ونظّمناها

سلام في ختام جلسة مناقشة الحكومة في المجلس النيابي: تعي الحكومة أن عدداً من التوقعات ارتفعت عند تأليفها لكنها اصطدمت بالواقع الصعب والذي زادته الحرب صعوبة وطبعاً سنعمل كل ما بوسعنا لكي لا يتحول الاعتراف بالصعوبات التي تحيط بعملنا إلى خيبات