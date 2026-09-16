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الوكالة الوطنية: تفجيرات عنيفة في المنصوري ومدفعية العدو تقصف حداثا

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2026-09-16 | 16:06
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الوكالة الوطنية: تفجيرات عنيفة في المنصوري ومدفعية العدو تقصف حداثا
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الوكالة الوطنية: تفجيرات عنيفة في المنصوري ومدفعية العدو تقصف حداثا

 
 
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