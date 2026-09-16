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الوكالة الوطنية: دوي انفجار كبير في النبطية ناجم عن تفجير للعدو الاسرائيلي في زوطر الشرقية
آخر الأخبار
2026-09-16 | 16:07
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الوكالة الوطنية: دوي انفجار كبير في النبطية ناجم عن تفجير للعدو الاسرائيلي في زوطر الشرقية
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