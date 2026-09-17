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أكسيوس نقلا عن مصادر: من المتوقع أن يلتقي ترامب مع قادة دول الخليج على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء لمناقشة الخطوات المقبلة في حرب إيران

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2026-09-17 | 06:32
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أكسيوس نقلا عن مصادر: من المتوقع أن يلتقي ترامب مع قادة دول الخليج على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء لمناقشة الخطوات المقبلة في حرب إيران
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أكسيوس نقلا عن مصادر: من المتوقع أن يلتقي ترامب مع قادة دول الخليج على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء لمناقشة الخطوات المقبلة في حرب إيران

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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