أكسيوس نقلا عن مصادر: من المتوقع أن يلتقي ترامب مع قادة دول الخليج على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء لمناقشة الخطوات المقبلة في حرب إيران

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