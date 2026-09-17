احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و٤ جرحى في ٥ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

رويترز نقلا عن وسائل إعلام: وزير الخارجية الإيراني وقائد الجيش الباكستاني بحثا أحدث التطورات الإقليمية في اتصال هاتفي خلال زيارة عراقجي لبكين أمس

رويترز نقلا عن وسائل إعلام: وزير الخارجية الإيراني وقائد الجيش الباكستاني بحثا أحدث التطورات الإقليمية في اتصال هاتفي خلال زيارة عراقجي لبكين أمس

أكسيوس نقلا عن مصادر: من المتوقع أن يلتقي ترامب مع قادة دول الخليج على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء لمناقشة الخطوات المقبلة في حرب إيران