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الوكالة الوطنية للإعلام: غارات إسرائيلية ليلا على بلدتي المنصوري ومجدل زون والأودية المجاورة لهما

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2026-09-17 | 01:22
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الوكالة الوطنية للإعلام: غارات إسرائيلية ليلا على بلدتي المنصوري ومجدل زون والأودية المجاورة لهما
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الوكالة الوطنية للإعلام: غارات إسرائيلية ليلا على بلدتي المنصوري ومجدل زون والأودية المجاورة لهما

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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