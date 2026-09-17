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الوكالة الوطنية للإعلام: قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت فجرا نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه وادي الحجير قرب بلدة قبريخا
آخر الأخبار
2026-09-17 | 01:22
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الوكالة الوطنية للإعلام: قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت فجرا نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه وادي الحجير قرب بلدة قبريخا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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