مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد طارق يونس للـLBCI: حاولنا العمل على أن تكون البلديات معنا وتتولى دور الحارس القضائي لكي تصادر المولدات المخالفة والبلديات التي أبدت استعدادها لإدارة المولدات عليها تعبئتها بالمازوت وتأمين الخدمة والصيانة

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مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد للـLBCI: اذا لم تكن البلدية مستعدة لمصادرة المولد يتم توقيف الشخص في مقر المديرية العامة لأمن الدولة وابقائه عدد من الساعات وتوقيعه على محضر عدلي يتعهّد فيه للالتزام بقرارات مثل تركيب عدادات أو الالتزام بالتسعيرة