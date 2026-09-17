مدير حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد طارق يونس للـLBCI: حوّلنا الى القضاء هذه السنة حولي 460 محضر ضبط يتعلق بالمولدات وموضوع الغرامات بحاجة الى اعادة دراسة

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مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد طارق يونس للـLBCI: حاولنا العمل على أن تكون البلديات معنا وتتولى دور الحارس القضائي لكي تصادر المولدات المخالفة والبلديات التي أبدت استعدادها لإدارة المولدات عليها تعبئتها بالمازوت وتأمين الخدمة والصيانة