انتهاء الاجتماع بين الرئيس جوزاف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه

رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية عماد الأشقر للـLBCI: بحسب القانون في الشهر الأول من العام تُقدّم المدارس موازناتها ونحن الآن لا نملك أي دليل ملموس لأي زيادات

رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية عماد الأشقر للـLBCI: بحسب القانون في الشهر الأول من العام تُقدّم المدارس موازناتها ونحن الآن لا نملك أي دليل ملموس لأي زيادات

مدير حماية المستهلك للـLBCI: لدى إقرار ونشر قانون حماية المستهلك بحلّته الجديدة ستتعدّل الغرامات التي تعتبر ضئيلة فالغرامة التي يفرضها القضاء تتراوح بين 60 و70 مليون ليرة وهي في كثير من الأحيان توازي قيمة فاتورة واحدة لمولد كهرباء في شهر آب