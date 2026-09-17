رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية عماد الأشقر للـLBCI: بحسب القانون في الشهر الأول من العام تُقدّم المدارس موازناتها ونحن الآن لا نملك أي دليل ملموس لأي زيادات

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك