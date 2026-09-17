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قصف مدفعي متقطع لمرتفع علي الطاهر

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2026-09-17 | 08:45
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قصف مدفعي متقطع لمرتفع علي الطاهر
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قصف مدفعي متقطع لمرتفع علي الطاهر

 
 
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