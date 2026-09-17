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الجيش الاسرائيلي ينفذ عملية تفجير عنيفة في بلدة المنصوري على مرحلتين وسط البلدة وفي الحي الرابع للبلدة
آخر الأخبار
2026-09-17 | 08:56
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الجيش الاسرائيلي ينفذ عملية تفجير عنيفة في بلدة المنصوري على مرحلتين وسط البلدة وفي الحي الرابع للبلدة
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