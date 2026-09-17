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o
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o
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الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية عند أطراف زوطر الغربية بالتزامن مع احراق منازل في زوطر الشرقية سبقها عملية تفجير في يحمر الشقيف
آخر الأخبار
2026-09-17 | 12:23
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الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية عند أطراف زوطر الغربية بالتزامن مع احراق منازل في زوطر الشرقية سبقها عملية تفجير في يحمر الشقيف
*
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