الحاج بحث في اجتماع موسع في واقع خدمات الاتصالات في إقليم الخروب وسبل تحسينها

عقد وزير الاتصالات شارل الحاج اجتماعا موسعا في مكتبه، خصص للبحث في واقع خدمات الاتصالات في إقليم الخروب وسبل تحسينها وتعزيزها، بحضور عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، المدير العام للإنشاء والتجهيز في الوزارة ناجي أندراوس، المدير العام لـ"أوجيرو" أحمد عويدات، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة "ألفا" رفيق حداد، ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة "تاتش" كريم سلام، إلى جانب فريق العمل المعني.



وخلال الاجتماع، تم البحث في أوضاع الاتصالات في قرى وبلدات إقليم الخروب من مختلف جوانبها، حيث أعطى الوزير الحاج توجيهاته لاتخاذ خطوات عملية من شأنها تحسين مستوى التغطية والخدمات في المنطقة.



وفي هذا الإطار، تقرّر استحداث عشر محطات إضافية لشركة "تاتش" في قرى وبلدات الإقليم، إلى جانب إنشاء خمس محطات جديدة لشركة "ألفا"، بما يسهم في تعزيز تغطية شبكتي الاتصالات.



كما طلب الوزير الحاج "تعزيز خدمات الاتصالات الأرضية، من خلال تنفيذ التزام الألياف البصرية في سنترالات شحيم وبرجا وكترمايا تباعا، إضافة إلى اعتماد محطة صيانة مركزية لأوجيرو في إقليم الخروب، وإنشاء مركز ثابت لشركة «ألفا» في المنطقة".