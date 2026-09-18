المدفعية الإسرائيلية قصفت بعدد من القذائف الثقيلة وادي نحلة عند أطراف بلدتي شقرا ومجدل سلم في قضاء بنت جبيل

الجيش الإسرائيلي فجر عددا من المنازل في بلدة المنصوري

الجيش الإسرائيلي فجر عددا من المنازل في بلدة المنصوري

التحكم المروري: العمل جار على إزالة الأتربة على طريق عام المنصورية باتجاه جسر المكلس وتسهيل للسير من قبل عناصر من مفرزة سير الجديدة