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الجيش الإسرائيلي فجر عددا من المنازل في بلدة المنصوري
آخر الأخبار
2026-09-18 | 05:28
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الجيش الإسرائيلي فجر عددا من المنازل في بلدة المنصوري
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