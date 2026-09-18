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وزارة الداخلية الباكستانية: 17 قتيلا وعشرات المصابين في انفجار بمسجد في مقر قيادة الشرطة في كوهات بإقليم خيبر
آخر الأخبار
2026-09-18 | 05:55
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وزارة الداخلية الباكستانية: 17 قتيلا وعشرات المصابين في انفجار بمسجد في مقر قيادة الشرطة في كوهات بإقليم خيبر
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