عراقجي: الأمن المستدام يتحقق من خلال المحادثات وبناء الثقة بين دول المنطقة وليس عبر الوجود العسكري الأجنبي

رويترز نقلا عن شاهد: رؤية ألسنة لهب وعمود كبير من الدخان الأسود يتصاعد بالقرب من مطار الرياض

رويترز نقلا عن شاهد: رؤية ألسنة لهب وعمود كبير من الدخان الأسود يتصاعد بالقرب من مطار الرياض

عراقجي: دول المنطقة يجب أن تكون قادرة على إجراء محادثات بشأن أمنها ومستقبلها المشترك من دون تدخل أجنبي