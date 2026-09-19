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رويترز نقلا عن شاهد: رؤية ألسنة لهب وعمود كبير من الدخان الأسود يتصاعد بالقرب من مطار الرياض

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2026-09-19 | 06:37
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رويترز نقلا عن شاهد: رؤية ألسنة لهب وعمود كبير من الدخان الأسود يتصاعد بالقرب من مطار الرياض
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رويترز نقلا عن شاهد: رؤية ألسنة لهب وعمود كبير من الدخان الأسود يتصاعد بالقرب من مطار الرياض

 
 
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