الوكالة الوطنية للإعلام: انفجار جسم غريب من مخلفات الحرب في دبعال قضاء صور وإصابة طفل

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دورية تابعة للجيش الإسرائيلي قوامها ٣ دبابات ميركافا و ٥ آليات نوع هامفي تقدمت بإتجاه طريق عام هورا الفاصلة بين بلدتي دير ميماس وكفركلا عملت على تفتيش بعض المنازل ونفذت انتشارا في محيط المحلة المذكورة وانسحبت بإتجاه بلدة كفركلا