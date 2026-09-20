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دورية تابعة للجيش الإسرائيلي قوامها ٣ دبابات ميركافا و ٥ آليات نوع هامفي تقدمت بإتجاه طريق عام هورا الفاصلة بين بلدتي دير ميماس وكفركلا عملت على تفتيش بعض المنازل ونفذت انتشارا في محيط المحلة المذكورة وانسحبت بإتجاه بلدة كفركلا

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2026-09-20 | 04:08
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دورية تابعة للجيش الإسرائيلي قوامها ٣ دبابات ميركافا و ٥ آليات نوع هامفي تقدمت بإتجاه طريق عام هورا الفاصلة بين بلدتي دير ميماس وكفركلا عملت على تفتيش بعض المنازل ونفذت انتشارا في محيط المحلة المذكورة وانسحبت بإتجاه بلدة كفركلا
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دورية تابعة للجيش الإسرائيلي قوامها ٣ دبابات ميركافا و ٥ آليات نوع هامفي تقدمت بإتجاه طريق عام هورا الفاصلة بين بلدتي دير ميماس وكفركلا عملت على تفتيش بعض المنازل ونفذت انتشارا في محيط المحلة المذكورة وانسحبت بإتجاه بلدة كفركلا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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