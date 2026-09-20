وسائل إعلام رسمية: القيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية تحذر من أنه لا ينبغي لدول المنطقة التي تشارك في أي هجوم أميركي على إيران أن تتوقع ضبط النفس من القوات المسلحة الإيرانية

التالي

وسائل إعلام رسمية: القيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية تحذر من أن أي هجوم أميركي سيؤدي إلى رد إيراني "دون أي قيود أو اعتبارات" ضد القواعد والمصالح الأميركية