وسائل إعلام رسمية: القيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية تحذر من أن أي هجوم أميركي سيؤدي إلى رد إيراني "دون أي قيود أو اعتبارات" ضد القواعد والمصالح الأميركية

وسائل إعلام رسمية: القيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية تحذر من أنه لا ينبغي لدول المنطقة التي تشارك في أي هجوم أميركي على إيران أن تتوقع ضبط النفس من القوات المسلحة الإيرانية

السابق