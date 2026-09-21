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4 مصادر لرويترز: ترامب اتصل هاتفيا بالرئيس اليمني رشاد العليمي أمس الأحد
آخر الأخبار
2026-09-21 | 09:21
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4 مصادر لرويترز: ترامب اتصل هاتفيا بالرئيس اليمني رشاد العليمي أمس الأحد
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