مصدران لرويترز: الرئيس اليمني طلب دعما أميركيا للحكومة في مواجهة الحوثيين وترامب لم يتعهد بتقديم دعم عسكري

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الوكالة الوطنية للاعلام: شهود عيان في بلدة ميفدون أفادوا بأن درون إسرائيلية كانت تحلق في أجواء البلدة ما لبثت أن هبطت وانفجرت على سطح أحد المنازل عند أطراف البلدة