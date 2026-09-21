بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج في بيان: إجراء روسيا انتخابات بأراض أوكرانية محتلة انتهاك لسيادة كييف

أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: ترامب درس إمكانية إصدار أمر بشن ضربة ضد الحوثيين قبل أن يقرر التريث في الوقت الراهن

أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: ترامب درس إمكانية إصدار أمر بشن ضربة ضد الحوثيين قبل أن يقرر التريث في الوقت الراهن

الوكالة الوطنية للاعلام: شهود عيان في بلدة ميفدون أفادوا بأن درون إسرائيلية كانت تحلق في أجواء البلدة ما لبثت أن هبطت وانفجرت على سطح أحد المنازل عند أطراف البلدة