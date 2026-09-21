الوكالة الوطنية للاعلام: شهود عيان في بلدة ميفدون أفادوا بأن درون إسرائيلية كانت تحلق في أجواء البلدة ما لبثت أن هبطت وانفجرت على سطح أحد المنازل عند أطراف البلدة

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