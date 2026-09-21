الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي إسرائيلي على وسط سهل مرجعيون وأطراف حداثا وحاريص

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المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا: مجموعة مسلحة أغلقت اليوم الاثنين الصمام رقم 7 في خط أنابيب نقل الخام من حقل الشرارة إلى ميناء الزاوية مما أدى إلى انخفاض حاد في معدلات الإنتاج بالحقل