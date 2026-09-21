المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا: مجموعة مسلحة أغلقت اليوم الاثنين الصمام رقم 7 في خط أنابيب نقل الخام من حقل الشرارة إلى ميناء الزاوية مما أدى إلى انخفاض حاد في معدلات الإنتاج بالحقل

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رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في رسالة إلى رؤساء الاتحادات: "سأطرح على المجلس مسألة ما إذا كان يرغب في تكليف جهة خارجية مستقلة بإجراء مراجعة لإطار الحوكمة الحالي في الفيفا فيما يتعلق بالمبادرات الاستراتيجية الكبرى"