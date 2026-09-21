ترامب: سي إن إن وبوليتيكو وإم إس ناو رفعت دعوى قضائية كما هو متوقع ومن دون أدنى شك سنستأنف الحكم

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رئيس وزراء العراق لنيويورك تايمز: حصر السلاح سيبدأ بفترة ٩٠ يوما لا تهاجم فيها الفصائل أو تتعرض لهجمات أميركية وسنعتبر الجماعات المسلحة خارجة على القانون إذا واصلت عملها بعد انتهاء المهلة