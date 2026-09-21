رئيس وزراء العراق لنيويورك تايمز: حصر السلاح سيبدأ بفترة ٩٠ يوما لا تهاجم فيها الفصائل أو تتعرض لهجمات أميركية وسنعتبر الجماعات المسلحة خارجة على القانون إذا واصلت عملها بعد انتهاء المهلة

رئيس وزراء العراق لنيويورك تايمز: المجموعات ستبدأ تسليم أسلحتها على أن تنتهي العملية بحلول 30 حزيران 2027

رئيس وزراء العراق لنيويورك تايمز: المجموعات ستبدأ تسليم أسلحتها على أن تنتهي العملية بحلول 30 حزيران 2027

ترامب: سي إن إن وبوليتيكو وإم إس ناو رفعت دعوى قضائية كما هو متوقع ومن دون أدنى شك سنستأنف الحكم