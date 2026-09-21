رئيس وزراء العراق لنيويورك تايمز: المجموعات ستبدأ تسليم أسلحتها على أن تنتهي العملية بحلول 30 حزيران 2027

رئيس وزراء العراق لنيويورك تايمز: خسرنا 60% من عائدات النفط الشهرية بسبب الحرب و إيران لم تسمح بمرور ناقلاتنا عبر مضيق هرمز فهدفها رفع أسعار النفط عالميا

رئيس وزراء العراق لنيويورك تايمز: خسرنا 60% من عائدات النفط الشهرية بسبب الحرب و إيران لم تسمح بمرور ناقلاتنا عبر مضيق هرمز فهدفها رفع أسعار النفط عالميا

رئيس وزراء العراق لنيويورك تايمز: حصر السلاح سيبدأ بفترة ٩٠ يوما لا تهاجم فيها الفصائل أو تتعرض لهجمات أميركية وسنعتبر الجماعات المسلحة خارجة على القانون إذا واصلت عملها بعد انتهاء المهلة