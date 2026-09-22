أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الصين تعلن معارضتها للعقوبات الأميركية "غير القانونية" على شركات الطيران الإيرانية

آخر الأخبار
2026-09-22 | 03:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الصين تعلن معارضتها للعقوبات الأميركية &quot;غير القانونية&quot; على شركات الطيران الإيرانية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الصين تعلن معارضتها للعقوبات الأميركية "غير القانونية" على شركات الطيران الإيرانية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

معارضتها

للعقوبات

الأميركية

القانونية"

شركات

الطيران

الإيرانية

LBCI التالي
اليونيفيل تجدد التأكيد على التطلّع المشترك للسلام رغم استمرار النزاع
الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن منطقة نجران
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:16

الوكالة الوطنية للإعلام: قصف إسرائيلي لاطراف بلدتي حداثا وبرعشيت

LBCI
آخر الأخبار
04:57

وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا اختطف جندي أو مدني إسرائيلي واحد فسيتم إخلاء مدينة غزة بالكامل جنوبا

LBCI
آخر الأخبار
04:56

واللا عن مسؤول أمني إسرائيلي: خلاف الجيش مع وزارة المالية سيؤثر في إنتاج صواريخ الاعتراض والذخائر ونشعر بالضرر

LBCI
آخر الأخبار
04:36

الحرس الثوري الإيراني: تقديراتنا تشير الى عدم استعداد الولايات المتحدة وإسرائيل لحرب جديدة لكننا مستعدون إن أخطأتا التقدير

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:16

الوكالة الوطنية للإعلام: قصف إسرائيلي لاطراف بلدتي حداثا وبرعشيت

LBCI
آخر الأخبار
04:57

وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا اختطف جندي أو مدني إسرائيلي واحد فسيتم إخلاء مدينة غزة بالكامل جنوبا

LBCI
آخر الأخبار
04:56

واللا عن مسؤول أمني إسرائيلي: خلاف الجيش مع وزارة المالية سيؤثر في إنتاج صواريخ الاعتراض والذخائر ونشعر بالضرر

LBCI
آخر الأخبار
04:36

الحرس الثوري الإيراني: تقديراتنا تشير الى عدم استعداد الولايات المتحدة وإسرائيل لحرب جديدة لكننا مستعدون إن أخطأتا التقدير

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-03-03

قصف مدفعي يطال بلدتي ارنون ويحمر

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-01

السلطات السويسرية: نعتبر انفجار الحانة بمنتجع التزلج ناجمًا عن حريق وليس عن هجوم

LBCI
أمن وقضاء
2026-08-25

أكثر من ٤٠٠ قتيل على طرقات لبنان منذ بداية الـ٢٠٢٦…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-18

ناصر العطية يواصل كتابة التاريخ في رالي دكار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:00

اتفاق فرنسيّ أميركيّ على توحيد الجهود لوقف ضربات على أوكرانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

"إذا دقت علقت"... الكبة الإهدنية من الجرن إلى الخريطة السياحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

جمعية "كلنا عيلة" بمركز طبي ثالث… لتبقى الرعاية أقرب للناس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

لقاء ترامب وبزشكيان المحتمل... نيويورك تختبر فرص الحوار بين واشنطن وطهران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

من لبنان إلى إيران... ماذا تريد واشنطن وماذا ينتظر العالم من قمة ترامب وشي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

جريمة قتل محمد قرب المدينة الرياضية... عندما تتحول الطرقات الى كمائن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

زوطر الغربية تستعيد أهلها... 15 بيتًا جاهزًا للعائلات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

أزمة غلاء عالمية بلا أفق… كيف يحمي لبنان جيوب مواطنيه؟ وكيف على المواطن ان يتكيف؟

LBCI
أخبار لبنان
13:22

جائزة سمير قصير تحتفي بأصوات صحافية أسهمت في ترسيخ قيم الحرية والمساءلة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
10:28

فيديو ضحى العريبي في حريصا لم يمرّ مرور الكرام... رئيس مزار سيدة لبنان يكشف للـLBCI عن إجراءات قانونية (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
07:37

رسالة من ترامب الى عون: أُعجب بقيادتكم الحاسمة للبنان في هذه المرحلة

LBCI
أخبار دولية
10:43

أربع شبكات أميركية كبرى تعلن وقف التغطيات المشتركة لأخبار ترامب تضامنا مع "سي إن إن"

LBCI
أمن وقضاء
11:04

عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح في قبضة الجيش في شتورة – زحلة... وتنفيذ تدابير أمنية في مناطق مختلفة

LBCI
أمن وقضاء
03:48

مطلقو النار في إشكال قب الياس - زحلة في قبضة الجيش

LBCI
أخبار دولية
12:39

أ.ف.ب: العراق سينفذ حظر شركات الطيران الإيرانية إثر القرار الأميركي

LBCI
فنّ
06:31

وسام فارس عرّاباً لابن شقيقته... احتفال عائليّ يملأه الحبّ والفرح (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
00:43

الأرجنتين اتهمت سبعة إيرانيين ولبنانيّ في قضية تفجير مركز يهوديّ عام 1994

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More